Sabotaggio della ferrovia l' inchiesta su Mandello | indagini per terrorismo

Sabotaggio sulla ferrovia Lecco-Tirano, causa di un danno alle rotaie, ha portato a un'inchiesta aperta a Mandello. La notte tra il 10 e l’11 febbraio, ignoti hanno danneggiato i binari, creando disagi per i treni e costringendo le autorità a intervenire rapidamente. Gli inquirenti sospettano un possibile intento terroristico, ma ancora nessuna pista certa. La polizia sta analizzando le tracce trovate sul luogo e ascoltando testimoni, mentre la linea ferroviaria rimane sotto stretta sorveglianza.

Il pool antiterrorismo coordina le indagini sulla stazione vicina a Lecco. Il procuratore Viola e il pm Gobbis rilevano il fascicolo da Lecco. Nuove contestazioni: pericolo disastro aggravato da finalità terroristiche Svolta investigativa sul sabotaggio alla linea ferroviaria Lecco-Tirano della notte tra il 10 e l'11 febbraio. La Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Milano ha formalmente assunto la competenza dell'inchiesta, rilevando il fascicolo dalla Procura di Lecco. Le nuove ipotesi di reato contestate sono pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento aggravato dalla finalità di terrorismo e associazione con finalità di terrorismo.