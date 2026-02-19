Sabotaggi sull'Alta Velocità bruciati i cavi della circolazione dei treni | s'indaga sulla pista anarchica

Il 14 febbraio, i cavi della linea ad alta velocità tra Roma, Napoli e Firenze sono stati bruciati, causando il blocco di decine di treni. La causa sembra essere un atto di sabotage, e ora si indaga su una possibile azione anarchica. I tecnici hanno trovato i fili incendiati lungo i binari, interrompendo la circolazione e lasciando centinaia di passeggeri a terra. La Polizia ha avviato le verifiche per identificare i responsabili e chiarire i motivi di questo gesto. Le autorità temono che si ripetano altri atti simili.

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sui sabotaggi del 14 febbraio che hanno bloccato l’Alta Velocità tra Roma, Napoli e Firenze con decine di treni cancellati.🔗 Leggi su Fanpage.it Ancora sabotaggi sull’Alta velocità, cavi bruciati sulla tratta Roma NapoliUn atto di sabotaggio ha causato il danneggiamento dei cavi sulla linea ferroviaria Roma-Napoli, bloccando il traffico. Treni sotto attacco, la pista anarchica dietro ai sabotaggi all'Alta VelocitàLa Digos ha collegato i sabotaggi alle linee dell'Alta Velocità di sabato scorso a Roma a un gruppo anarchico-insurrezionalista. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ancora sabotaggi sull’Alta velocità, ritardi fino a 150 minuti sulla linea Roma-Napoli; Roma, nuovi sabotaggi sull'Alta Velocità: ritardi fino a 140 minuti; Sabotaggi sulla rete Alta Velocità: treni in ritardo in mezza Italia; Sabotaggi sull'alta velocità, Piantedosi convoca il Comitato ordine e sicurezza coi vertici di FS. Nuovi sabotaggi sull’alta velocità, oltre due ore di ritardi e cancellazioni. Salvini: Staneremo i delinquenti. Caos in Molise per un cavo tranciatoNuovi sabotaggi sulle linee dell’ alta velocità tra Napoli, Roma e Firenze e, nelle stesse ore, una giornata da incubo per i pendolari del Molise a causa del trancio di un cavo della fibra ottica. È s ... ilfattoquotidiano.it Sabotaggi su linee dell'Alta velocità, treni cancellati e ritardi fino a 2 ore. Salvini: Atti criminaliDue episodi dolosi riscontrati nelle prime ore del mattino sulle linee Roma-Napoli e Roma-Firenze. Salvini: 'Atti criminali' ... adnkronos.com Weekend a Firenze in Treno da 116€! Alta velocità diretto + alloggio in ottimo Hotel con colazione, a due passi dal centro facebook La connettività a bordo raggiunge l'Alta Velocità Italo firma un accordo con @Starlink portando sui treni una tecnologia innovativa che permette ai passeggeri di lavorare e navigare senza interruzioni, e senza costi aggiuntivi. Per un viaggio ancora più co x.com