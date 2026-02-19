Sabotaggi ai treni la Procura di Roma indaga per terrorismo Chi è il primo fermato

La Procura di Roma ha avviato un’indagine per terrorismo dopo i sabotaggi ai treni tra Roma e Firenze. La causa è un atto deliberato di danneggiamento che ha messo a rischio decine di passeggeri. Un sospettato è stato già fermato e portato in caserma, mentre le autorità analizzano le prove raccolte dagli agenti della polizia ferroviaria e della Digos. La polizia ha scoperto che i danni sono stati causati con strumenti improvvisati, lasciando tracce evidenti sui binari. Le autorità temono che ci siano altri complici in circolazione.

Si apre un fascicolo per terrorismo. La notizia che arriva nella mattinata di giovedì è che la Procura di Roma, dopo aver ricevuto l'informativa della polizia ferroviaria e della Digos sui sabotaggi che sabato hanno interessato le linee ferroviarie tra la Capitale e Firenze, ha aperto un fascicolo d'inchiesta. L 'ipotesi di reato è di attentato alla sicurezza dei trasporti e associazione con finalità di terrorism o, per i sabotaggi avvenuti lungo la direttrice dell'Alta Velocità e sulla tratta compresa tra Roma Tiburtina e Settebagni. Le indagini, secondo quanto apprende LaPresse, dovranno ricostruire nel dettaglio dinamica, modalità e e le responsabilità delle manomissioni che hanno messo in ginocchio la circolazione ferroviaria, con ritardi hanno raggiunto anche i 140 minuti.