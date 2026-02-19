Sabalenka e Swiatek | Miami sfida al vertice Paolini cerca la gloria

Sabalenka e Swiatek si affrontano a Miami, portando il tennis femminile al massimo livello. La causa sono le loro vittorie recenti e la voglia di dominare il torneo WTA 1000 in corso. La competizione si svolge dal 18 al 29 marzo, attirando migliaia di spettatori che seguono ogni scambio in campo. Paolini, invece, cerca di sorprendere e conquistare il suo primo grande risultato in questa stagione. La sfida tra le prime teste di serie promette emozioni fino all’ultimo punto.

Miami pronta per la sfida al vertice: Sabalenka e Swiatek protagoniste del WTA 1000. Il WTA 1000 di Miami, in Florida, si appresta a ospitare le stelle del tennis femminile dal 18 al 29 marzo. L'entry list, rivelata il 19 febbraio, conferma la presenza delle prime due giocatrici del ranking mondiale, Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, pronte a contendersi il titolo sulla terra rossa americana. L'Italia sarà rappresentata da Jasmine Paolini, attualmente numero otto del mondo, ed Elisabetta Cocciaretto, numero 40. Sabalenka e Swiatek: la rivincita americana. Aryna Sabalenka torna a Miami con l'obiettivo di difendere il titolo conquistato lo scorso anno in una combattuta finale contro Jessica Pegula.