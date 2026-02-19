Ruba alcuni superalcolici dal supermercato in centro prima dell' apertura poi fugge
Mercoledì 18, intorno alle 8 del mattino, un uomo ha tentato di rubare alcune bottiglie di superalcolici in un supermercato di Ferrara prima dell’apertura. La sua azione è stata scoperta dal personale di sorveglianza, che ha visto il soggetto entrare nel negozio e afferrare le bottiglie dagli scaffali. L’uomo ha tentato di uscire velocemente, ma è stato fermato da alcuni dipendenti prima di riuscire a fuggire. La polizia è intervenuta per ascoltare le testimonianze e raccogliere le prove.
L'uomo è stato inseguito dal direttore del punto vendita. Poi l'intervento dei carabinieri Tenta un furto al supermercato, prima dell’apertura mattutina. E’ quanto accaduto mercoledì 18, intorno alle 8 di mattina, in un punto vendita del centro storico di Ferrara. Prima che lo stesso aprisse le proprie porte ai clienti (con i commessi ancora intenti a sistemare gli ultimi articoli sugli scaffali), infatti, un uomo è entrato e ha iniziato a girare per le corsie. Quindi si è diretto verso il reparto di superalcolici, si è impossessato di alcune bottiglie, ha oltrepassato le casse ed è uscito.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
