Ruba alcuni superalcolici dal supermercato in centro prima dell' apertura poi fugge

Da ferraratoday.it 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 18, intorno alle 8 del mattino, un uomo ha tentato di rubare alcune bottiglie di superalcolici in un supermercato di Ferrara prima dell’apertura. La sua azione è stata scoperta dal personale di sorveglianza, che ha visto il soggetto entrare nel negozio e afferrare le bottiglie dagli scaffali. L’uomo ha tentato di uscire velocemente, ma è stato fermato da alcuni dipendenti prima di riuscire a fuggire. La polizia è intervenuta per ascoltare le testimonianze e raccogliere le prove.

L'uomo è stato inseguito dal direttore del punto vendita. Poi l'intervento dei carabinieri Tenta un furto al supermercato, prima dell’apertura mattutina. E’ quanto accaduto mercoledì 18, intorno alle 8 di mattina, in un punto vendita del centro storico di Ferrara. Prima che lo stesso aprisse le proprie porte ai clienti (con i commessi ancora intenti a sistemare gli ultimi articoli sugli scaffali), infatti, un uomo è entrato e ha iniziato a girare per le corsie. Quindi si è diretto verso il reparto di superalcolici, si è impossessato di alcune bottiglie, ha oltrepassato le casse ed è uscito.🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

Ruba superalcolici nel supermercato, nella fuga aggredisce vigilantesRecenti interventi delle forze dell'ordine hanno evidenziato come il fenomeno dei furti nei supermercati e nei negozi continui a essere presente, anche durante il periodo vacanziero.

Ruba 17 bottiglie di superalcolici all’interno di un supermercato e scappa da un’uscita d’emergenza: denunciato 26enneUn uomo di 26 anni ha sottratto 17 bottiglie di superalcolici da un supermercato e ha cercato di fuggire passando dall’uscita di emergenza, provocando l’allarme tra i dipendenti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ruba 17 bottiglie di superalcolici all’interno di un supermercato e scappa da un’uscita d’emergenza: denunciato 26enne; Collecchio, ruba 17 bottiglie di alcolici dal supermercato e fugge dall'uscita di emergenza: denunciato; Ruba superalcolici con calamita e body elastico: alla cassa paga soltanto il pane; Ravenna, ruba al supermercato e riempie due zaini di alcolici e alimentari: arrestato dai Carabinieri.

Ruba bottiglie di superalcolici, un vigilante lo scopre e lui lo prende a pugniLa Spezia, 23 luglio 2025 – Un 18enne di origine marocchina è stato arrestato per rapina impropria dai carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia della Spezia, ieri a mezzogiorno. lanazione.it

Ruba e minaccia di morte la cassiera. La polizia arresta un diciassettenne dopo l’incetta di superalcoliciLucca, 16 dicembre 2025 – E’ finito in manette per tentata rapina impropria e minacce di morte ai danni di una cassiera che l’aveva scoperto. Protagonista del movimentato episodio, accaduto sabato ... lanazione.it