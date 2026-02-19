Rottamazione dei tributi locali e via Federico II | ok in consiglio comunale

Il consiglio comunale di Cesa ha approvato una misura che permette ai cittadini di rottamare i tributi locali in modo semplificato. La decisione deriva da una richiesta diffusa tra gli utenti che trovano difficile pagare gli importi dovuti. Con questa novità, chi ha debiti con il Comune potrà risolvere la questione più facilmente e in tempi più rapidi. La delibera riguarda anche la modifica delle procedure di pagamento presso gli uffici di via Federico II. La pratica entrerà in vigore già nelle prossime settimane.

Il consiglio comunale di Cesa ha approvato una serie di provvedimenti importanti per i cittadini. Si darà il via alla rottamazione dei tributi locali. Con il via libera del consiglio al regolamento, presto l’ente avvierà le procedure per consentire ai cittadini di definire il proprio pregresso fiscale, senza pagare gli interessi e le sanzioni. È stata, inoltre, deliberata l'acquisizione al patrimonio comunale, a costo zero, di via Federico II. Questo atto consentirà di realizzare, in questa strada dove ci sono centinaia di famiglie, una rete fognaria. “In questo modo - ha sottolineato il sindaco Enzo Guida nel corso della seduta - il consiglio comunale approva un atto propedeutico per risolvere un problema che persiste da tantissimi anni.🔗 Leggi su Casertanews.it Tributi locali, Santoro (Lega): "Il Consiglio si riunisca per aderire alla rottamazione quinquies"La Lega chiede che il Consiglio comunale si riunisca subito per aderire alla rottamazione quinquies. Trappeto, dal Comune via libera alla rottamazione dei tributi localiIl Comune di Trappeto ha dato il via libera alla rottamazione dei tributi locali. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Gallina (Udc): Il Comune di Carini aderisca alla rottamazione dei tributi locali; La rottamazione dei tributi locali chiesta a gran voce, anche dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Ragusa; Rottamazione dei tributi locali: Basta rinvii; Rottamazione dei tributi locali,pronta la proposta di regolamento. Cesa, Consiglio approva rottamazione tributi. Acquisita via Federico II per rete fognariaCesa (Caserta) - Una nuova fase sul fronte fiscale e urbanistico. Il Consiglio comunale di Cesa, riunito mercoledì sera, ha approvato tutti i punti all’ordine ... pupia.tv Anche Marsala si allinea alla rottamazione dei tributi locali per aiutare a sanare i debitiIl sindaco di Marsala ha dato indicazioni al dirigente del settore Finanze e Tributi del Comune di Marsala circa la rottamazione delle cartelle esattoriali ... itacanotizie.it Definizione agevolata tributi locali e rottamazione quinquies: cosa prevede la legge 199/2025 e quali sono le criticità per i Comuni. facebook Confcommercio chiede al Comune di Matera di aderire alla rottamazione quinquies dei tributi locali prevista dalla Legge di Bilancio 2026. «Occasione per aiutare le imprese e recuperare crediti difficilmente esigibili». x.com