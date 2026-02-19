Roma vs Cremonese ventiseiesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Roma e Cremonese si affrontano nella ventiseiesima giornata di Serie A 20252026, dopo il pareggio contro il Napoli. La partita si gioca al Tre Fontane, dove i giallorossi vogliono conquistare i tre punti per mantenere il quarto posto e tenere a distanza la Juventus. I grigiorossi, invece, cercano una vittoria per uscire dalla zona retrocessione. Entrambe le squadre puntano a migliorare il proprio rendimento, con il match che si annuncia acceso e combattuto. La sfida si può seguire in diretta su Sky Sport.
Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Dopo il pareggio con il Napoli, i giallorossi cercano continuità per difendere il quarto posto e tenere a distanza la Juventus, mentre I grigiorossi hanno bisogno di punti per restare aggrappati alla salvezza. Roma vs Cremonese si giocherà domenica 22 febbraio 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico. ROMA VS CREMONESE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I giallorossi, reduci dal pareggio sul campo dei campioni d’Italia del Napoli, sono quarti in classifica a 47 punti, e una lunghezza di vantaggio sulla Juventus quinta. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Roma-Cremonese: probabili formazioni, biglietti, dove vederla in tv e streamingI giallorossi, messo da parte il pareggio in casa del Napoli, si preparano alla gara dell'Olimpico del 22 febbraio. Ecco tutto quello che c'è da sapere ... ilromanista.eu
Serie A: la Cremonese contro la Roma spera nel recupero di BondoLa Cremonese continua la marcia di avvicinamento alla sfida di domenica sera contro la Roma, appuntamento delicato per la squadra di Davide Nicola. Il tecnico grigiorosso spera di recuperare ... ansa.it
