Roma e Cremonese si affrontano nella ventiseiesima giornata di Serie A 20252026, dopo il pareggio contro il Napoli. La partita si gioca al Tre Fontane, dove i giallorossi vogliono conquistare i tre punti per mantenere il quarto posto e tenere a distanza la Juventus. I grigiorossi, invece, cercano una vittoria per uscire dalla zona retrocessione. Entrambe le squadre puntano a migliorare il proprio rendimento, con il match che si annuncia acceso e combattuto. La sfida si può seguire in diretta su Sky Sport.

Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Dopo il pareggio con il Napoli, i giallorossi cercano continuità per difendere il quarto posto e tenere a distanza la Juventus, mentre I grigiorossi hanno bisogno di punti per restare aggrappati alla salvezza. Roma vs Cremonese si giocherà domenica 22 febbraio 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico. ROMA VS CREMONESE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I giallorossi, reduci dal pareggio sul campo dei campioni d’Italia del Napoli, sono quarti in classifica a 47 punti, e una lunghezza di vantaggio sulla Juventus quinta. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Roma vs Cremonese, ventiseiesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

