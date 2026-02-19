Roma si candida a ospitare la nuova agenzia Ue per le dogane Gualtieri e Giorgetti presentano il progetto

Roma ha annunciato ufficialmente la candidatura a ospitare la nuova Agenzia europea per le dogane, scelta motivata dalla posizione strategica della città. Il sindaco Gualtieri e il ministro Giorgetti hanno presentato il progetto, sottolineando i vantaggi logistici e le infrastrutture disponibili. La proposta prevede anche il coinvolgimento di aziende locali nel processo di transizione. La decisione finale sarà presa nelle prossime settimane, mentre le autorità si preparano a convincere i membri dell’UE. La candidatura di Roma si concentra sulla capacità di gestire processi complessi in tempi rapidi.

Roma Capitale si candida a ospitare la sede della nuova Autorità doganale dell'Unione europea (Euca). A celebrare questo importante momento per la città sono stati questa mattina, presso il centro congressi della Nuvola, il ministro dell'Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli Roberto Alesse ed il comandante generale della Guardia di Finanza Andrea De Gennaro. Secondo il progetto presentato oggi, la sede sarebbe ospitata all'interno di un palazzo del quartiere Eur, in piazza della Civiltà romana.