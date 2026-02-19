Roma ruspe al campo nomadi via Salviati | demolizioni e sgomberi Trovata una Ford Fiesta rubata

A Roma, le ruspe hanno demolito i moduli del campo nomadi di via Salviati, causando lo sgombero di decine di persone. Durante le operazioni, gli agenti hanno scoperto una Ford Fiesta rubata, collegata a un furto avvenuto a inizio mese. La polizia ha anche trovato oggetti sospetti tra le baracche abbattute, portando all’arresto di un uomo sospettato di essere coinvolto in attività illecite. Le demolizioni fanno parte di un’azione più ampia contro l’illegalità e la presenza abusiva nella zona. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

Roma, 19 febbraio 2026 – Durante le operazioni di abbattimento di 35 moduli abitativi all'interno del campo nomadi di via Salviati, gli agenti del gruppo Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale) del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, impegnati nel coadiuvare lo sgombero, hanno rinvenuto nella giornata di ieri una Ford Fiesta risultata rubata e collegata ad una rapina avvenuta lo scorso 15 gennaio. L'auto, destinata ad essere cannibalizzata prima di essere data alle fiamme, è comparsa nelle adiacenze del campo nella notte tra io 17 ed il 18 ultimo scorso, approfittando della sospensione notturna delle operazioni di abbattimento.