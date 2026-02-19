Roma presenta la candidatura per ospitare la sede dell’Autorità Dogane Ue Giorgetti | Investimento strategico

Roma ha presentato ufficialmente la sua candidatura come sede dell’Autorità delle Dogane dell’UE, a causa della richiesta della Commissione europea di individuare una nuova sede centrale. La scelta si basa sulla presenza di infrastrutture moderne e su un piano di investimenti per migliorare i servizi europei. La candidatura è stata annunciata oggi alla Nuvola di Fuksas, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo della capitale nel sistema delle istituzioni europee. La decisione finale spetta ora ai rappresentanti delle istituzioni comunitarie.

Una sala congressi sospesa in una scatola di vetro e acciaio, avvolta da quella fibra bianca microforata che la fa sembrare davvero una nuvola che galleggia sopra L’Eur. Non è solo un’architettura iconica: la Nuvola di Fuksas diventa per qualche ora il luogo dove Roma prova a giocarsi una partita europea importante. Sul tavolo la candidatura della Capitale a ospitare l’Autorità delle Dogane dell’Unione europea (Euca), destinata a trovare casa in un palazzo anni ’50 in viale della Civiltà Romana 7. Un indirizzo che sa di razionalismo e che, nelle intenzioni, dovrebbe trasformarsi in una cabina di regia continentale per il controllo delle merci, dei flussi e della sicurezza economica europea. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

