Roma obiettivo Lucas Noubi talento del Deportivo La Coruña

Roma si interessa a Lucas Noubi, giovane difensore del Deportivo La Coruña che si è messo in evidenza in Segunda División. La società giallorossa ha inviato osservatori per monitorare le sue prestazioni, soprattutto dopo le recenti partite dove ha mostrato sicurezza in difesa. Noubi, 21 anni, è considerato uno dei talenti emergenti del calcio spagnolo e potrebbe rappresentare un’opportunità per rafforzare la linea difensiva della Roma. La richiesta del club spagnolo rimane alta e il futuro del giocatore è ancora incerto.

I giallorossi seguono Lucas Noubi, giovane difensore centrale protagonista in Segunda División con la maglia dei galiziani. Il belga è un profilo compatibile con la linea di mercato della Roma, che potrebbe cercare un nuovo centrale in estate. Roma, Massara già al lavoro per rinforzare la difesa. Con sole 16 reti subite in 25 partite, la Roma ha la miglior difesa in Serie A. Gian Piero Gasperini è riuscito a dare alla squadra un'identità difensiva solida, raccogliendo l'eredità di Claudio Ranieri che già nella scorsa stagione aveva mostrato grandi miglioramenti. Non si sa ancora, però, come potrebbe mutare la difesa giallorossa nella prossima finestra di mercato.