Roma nigeriano massacra di botte la moglie per un taglio di capelli e pidocchi

A Roma, un uomo nigeriano ha aggredito selvaggiamente la moglie a causa di un taglio di capelli. La lite è scoppiata nel quartiere Casilino, quando lei ha deciso di sistemare i propri capelli, scatenando la sua rabbia. L’uomo l’ha presa a calci e pugni, provocandole gravi ferite. La donna è stata soccorsa dai vicini e portata in ospedale. La polizia ha arrestato l’uomo, che ora si trova in cella. La vicenda ha suscitato molta attenzione tra i residenti.

Un taglio di capelli, un semplice gesto diventa il movente per percosse calci e pugni questo è quanto è accaduto nel quartiere Casilino a Roma. Una donna è finita in ospedale dopo essere stata aggredita dal marito poiché seguendo le indicazioni del pediatra, a causa della presenza di pidocchi, aveva deciso di tagliare i capelli alle proprie figlie. Il fatto è accaduto lunedì sera nell'abitazione della coppia di origine nigeriana, al rientro a casa l'uomo vedendo le figlie con i capelli rasati, ha perso immediatamente il controllo. La moglie e le bambine hanno tentato di tranquillizzarlo, spiegando che non si trattava di nulla di grave.