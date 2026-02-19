Roma Municipio V | 216mila euro per vigilanza armata e più sicurezza tra denunce e aree a rischio

Il Municipio V di Roma ha deciso di investire 216mila euro per rafforzare la vigilanza armata e migliorare la sicurezza, dopo numerose denunce di residenti e segnalazioni di aree a rischio. La decisione deriva dall’aumento di episodi di vandalismo e furti nelle zone circostanti, che hanno sollevato preoccupazioni tra i cittadini. Dal primo marzo, la sede del municipio in via Prenestina 510 sarà protetta da guardie armate, cercando di garantire un ambiente più sicuro per tutti. La misura mira a rispondere alle richieste di sicurezza della comunità locale.

Municipio V sotto Scudo: Vigilanza Armata e un Bilancio di Incertezze sulla Sicurezza a Roma. A partire dal primo marzo, la sede del municipio V di Roma, in via Prenestina 510, sarà sorvegliata da vigilanza armata. L’iniziativa, sostenuta da un investimento di 216mila euro provenienti dall’Amministrazione, mira a rispondere a una crescente preoccupazione per la sicurezza di dipendenti, operatori e cittadini in un’area che da tempo richiede interventi mirati. Una Zona Sensibile e le Croniche Carenze di Sicurezza. La decisione di potenziare la sicurezza nel municipio V non è una risposta isolata, ma si inserisce in un contesto di crescenti difficoltà e segnalazioni relative alla sicurezza nella zona.🔗 Leggi su Ameve.eu Nella sede del municipio arriva la vigilanza armata: "Proteggiamo dipendenti e cittadini"La decisione di introdurre la vigilanza armata nella sede del municipio di V nasce da recenti episodi di tensione tra dipendenti e cittadini. Rischio intrusioni e atti vandalici, nel cantiere per il nuovo viale Ceccarini arriva la vigilanza armataPer tutelare il cantiere del nuovo viale Ceccarini, è stato deciso di implementare un servizio di vigilanza armata, attivo quotidianamente dalle 22 alle 6 fino a maggio 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Nella sede del municipio arriva la vigilanza armata: Proteggiamo dipendenti e cittadini. Foto: Laura Crialesi Carnevale Patti educativi Ostia Ponente 15.02.2026 Municipio Roma X Giorgia Celli #carnevaleostia #flamencopertutti #danze #flamencoitalia #giorgiacelli facebook Il nuovo parco lineare di Roma nord. Così il municipio vuole riqualificare l'area sotto il viadotto ift.tt/fXvHB5x x.com