Roma | incidente mortale sul Grande raccordo anulare traffico rallentato

Un incidente mortale nel tratto ovest del Grande raccordo anulare di Roma ha causato la chiusura di una corsia, aggravando il traffico già intenso. La collisione, avvenuta poco prima delle otto di sera, ha coinvolto due veicoli e ha provocato il decesso di una persona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’accaduto, mentre le auto si accumulano in fila lungo la carreggiata.

Un tragico incidente mortale si è verificato sulla A90 Grande raccordo anulare, provocando un notevole rallentamento del traffico nella zona. Secondo quanto riportato da Anas, l'incidente ha coinvolto un veicolo e una moto, e purtroppo ha portato alla morte di una persona. Gestione della viabilità e ripristino della sicurezza. Attualmente, il transito è garantito lungo la corsia di emergenza, ma si registrano code significative nel tratto interessato dall'incidente. Sul luogo dell'accaduto sono presenti il personale di Anas e le forze dell'ordine, impegnati nella gestione della viabilità e nel ripristino delle condizioni di sicurezza nel minor tempo possibile.

