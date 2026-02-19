Roma | incendio in un appartamento a Rocca di Cencia salvate due persone

Il 16 febbraio, un incendio in un appartamento di via Rocca di Cencia a Roma ha causato il salvataggio di due persone intrappolate. Le fiamme si sono propagate rapidamente, spingendo i residenti a chiamare i vigili del fuoco. La polizia di Stato è intervenuta subito, aiutando i residenti a uscire in sicurezza. Le fiamme sono state domate dopo alcune ore di lavoro. Sul posto sono rimasti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per accertamenti e controlli. Le cause dell’incendio sono ancora da stabilire.

Un incendio è divampato il 16 febbraio all'interno di un appartamento situato in via Rocca di Cencia, a Roma, provocando un intervento tempestivo da parte della polizia di Stato. L'allerta è stata ricevuta dalla sala operativa della Questura, che ha prontamente inviato sul luogo dell'incidente gli agenti del distretto Casilino. Intervento della Polizia e Evacuazione dei Condomini. Una volta arrivati sul posto, i poliziotti hanno subito avviato le operazioni di evacuazione dei condomini, guidandoli all'esterno in condizioni di sicurezza. Durante queste operazioni, è emerso che una donna anziana e suo figlio si trovavano ancora all'interno dell'abitazione, rendendo necessaria un'azione rapida e coordinata.