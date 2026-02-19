Roma festeggia il Capodanno Cinese | tutti gli appuntamenti per l’Anno del Cavallo di Fuoco

Roma ha accolto il Capodanno Cinese, evento causato dall’arrivo dell’Anno del Cavallo di Fuoco, che ha portato una serie di iniziative e festeggiamenti in tutta la città. Le strade principali si sono riempite di lanterne rosse, drappi e performance tradizionali, attirando molti visitatori locali e stranieri. Le celebrazioni includono mercatini di street food e spettacoli di danza, creando un’atmosfera vivace e colorata. La città si prepara a ospitare numerosi appuntamenti dedicati a questa ricorrenza, che si protrarranno nelle prossime settimane.

Roma è già tornata a colorarsi di rosso e oro per una delle festività più attese dalla comunità internazionale presente in città: il Capodanno Cinese porta nella Capitale tradizioni millenarie, simboli e celebrazioni che trasformano strade e piazze in un ponte culturale tra Oriente e Occidente. L' Anno del Cavallo di Fuoco – cominciato questo 17 febbraio – segna l'inizio di un nuovo ciclo, accompagnato da eventi diffusi pensati per coinvolgere cittadini e visitatori. Le celebrazioni accompagneranno la città fino alla Festa delle Lanterne del 3 marzo, chiusura simbolica del nuovo anno lunare dedicato a energia, vitalità e spirito di esplorazione.