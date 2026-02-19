Roma Dybala verso il forfait con la Cremonese | obiettivo Juventus
Paulo Dybala potrebbe saltare la partita contro la Cremonese a causa di un problema al ginocchio. La lesione dell’attaccante argentino costringe i medici della Roma a monitorare attentamente il suo recupero, rallentando così i tempi di rientro. Dybala, che ha già saltato diversi allenamenti, lavora a parte per evitare complicazioni. La sua assenza potrebbe influenzare le scelte di formazione di Gasperini, mentre la Roma si prepara senza il suo talento principale. La decisione finale sulla sua presenza arriverà nelle prossime ore.
Il ginocchio di Paulo Dybala non dà tregua alla Roma di Gian Piero Gasperini: il fantasista argentino prosegue il lavoro differenziato e vede allontanarsi la convocazione per il match contro la Cremonese. L’attaccante trascina il dolore dall’incrocio con l’ Udinese, un trauma che lo ha già costretto a guardare dalla tribuna le sfide contro Cagliari e Napoli. Per tentare il rientro lampo, il calciatore ha iniziato un protocollo medico specifico che include un ciclo di infiltrazioni mirate. “Il mio traguardo è tornare in gruppo per la sfida contro la Juventus “, ha confidato il giocatore allo staff sanitario, palesando la volontà di non forzare i tempi per la trasferta di domenica. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
Verso Roma-Cremonese: Kone, Hermoso e Dybala verso il recupero. Wesley outWesley si infortuna durante la partita tra Napoli e Atalanta, a causa di un colpo alla caviglia subito in uno scontro con Rrahmani, che ha portato al rigore per la Roma.
