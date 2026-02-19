Roma-Cremonese, motivo di attenzione: la squadra di Nicola si prepara a sorprendere. La Roma, impegnata nella corsa europea, affronta una squadra che ha già dimostrato di saper mettere in difficoltà avversari più quotati. La Cremonese ha raccolto punti importanti nelle ultime uscite, mettendo in crisi le grandi. I giallorossi non possono permettersi passi falsi, perché ogni vittoria si rivela fondamentale. La partita si gioca domani sera allo stadio Olimpico, con un pubblico pronto a sostenere i propri beniamini.

La stagione della Roma è ormai entrata nel vivo e in questo momento ogni partita somiglia a una finale per l’approdo in Champions League. Gli uomini di Gasp attendono all’Olimpico la Cremonese domenica 22 alle ore 20.45, in occasione del 26esimo turno di Serie A. La squadra di Nicola vuole tornare a fare punti dopo la crisi di risultati dell’ultimo mese abbondante, mentre la Roma vuole vincere per proseguire la corsa al quarto posto. Dopo la vittoria piena della partita di andata, le strade giallorosse e grigiorosse si incrociano di nuovo: con la Juve all’orizzonte, è vietato sottovalutare l’ennesimo scontro decisivo per il prosieguo della stagione di entrambe le compagini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Cremonese, vietato sottovalutare la squadra di Nicola

Verso Roma–Cremonese: guai a sottovalutare la gara: qui si decide come arrivi alla JuveIl match tra Roma e Cremonese, in programma domenica sera all’Olimpico, si gioca perché entrambe le squadre vogliono evitare passi falsi che potrebbero compromettere le prossime partite.

Marianucci Cremonese, ci siamo! Colpo in difesa per la squadra di Nicola: si va verso la chiusura, i dettagliMarianucci Cremonese si avvicina a un nuovo acquisto in difesa, rafforzando la rosa di Nicola.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.