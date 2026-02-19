Un automobilista scomparso l’8 febbraio a Roma è stato rinvenuto morto nel fiume Aniene a Tivoli. La sua vettura, trovata senza nessuno a bordo, è stata individuata questa mattina nel corso di una perquisizione nelle acque di via Ponte Lucano, vicino all’incrocio con via Tiburtina. La polizia sta indagando sulle cause della scomparsa e sulla presenza dell’auto nel fiume. La vettura era stata segnalata poco prima come scomparsa dalla famiglia. La scena rimane sotto osservazione.

Trovata a Tivoli, in provincia di Roma, l’auto di un automobilista scomparso lo scorso 8 febbraio. La vettura è stata rinvenuta questo pomeriggio nel fiume Aniene, precisamente in via Ponte Lucano, all’incrocio con via Tiburtina. Intervento dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’Ordine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno mobilitato il nucleo sommozzatori e il nucleo Gos, specializzato in mezzi di movimento terra, insieme al funzionario di guardia e al capo turno provinciale. Intorno alle 16:30, l’auto è stata individuata e imbracata dai sommozzatori, i quali hanno richiesto la diminuzione del flusso della diga per facilitare le immersioni necessarie. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: automobilista scomparso l’8 febbraio, trovata vettura a Tivoli, nessuna persona a bordo

