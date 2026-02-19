Rogo alla Gr ‘colpa’ della smerigliatrice

Un incendio ha devastato il capannone della Carrozzeria Gr sulla strada provinciale a San Giovanni di Novellara, provocando danni ingenti. Le prime indagini indicano che la scintilla sarebbe partita da una smerigliatrice usata in officina. Gli esperti continuano ad analizzare le prove raccolte sul posto, ma sembra che l’incidente sia stato causato da un guasto o un malfunzionamento di uno strumento elettrico. Nessuno è rimasto ferito, ma i danni sono notevoli e il capannone si trova in condizioni difficili.

Gli accertamenti tecnici proseguono, ma sembrano esserci pochi dubbi sulle cause accidentali dell' incendio che l'altro pomeriggio ha distrutto il capannone usato per l'attività della Carrozzeria Gr, sulla strada provinciale a San Giovanni di Novellara. I rilievi eseguiti dai vigili del fuoco con i carabinieri di Novellara hanno indicato l'area dove era collocata una smerigliatrice come punto da cui sarebbero partito l'incendio. Forse alcune scintille, a contatto con materiale infiammabile, potrebbero aver dato origine al rogo che, quando si è manifestato con un denso fumo, non è stato più possibile affrontare, se non con il massiccio intervento delle autobotti dei vigili del fuoco, che hanno usato anche una buona dose di sostanza schiumogena per velocizzare i tempi di intervento.