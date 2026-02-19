Rog xbox ally a 490 dollari | guida al gaming economico

L’Asus Rog Xbox Ally è stato lanciato a 490 dollari, offrendo un’alternativa economica per il gaming in mobilità. Questo dispositivo portatile con Windows 11 permette di giocare ovunque, grazie a un’interfaccia dedicata all’ecosistema Xbox. Gli utenti possono accedere facilmente alla libreria di giochi Xbox senza dover collegare una console. La sua schermata da 7 pollici e il design compatto lo rendono pratico da portare in viaggio. La domanda è se potrà sfidare le console portatili più tradizionali sul mercato.