Robot umanoidi che fanno parkour e backflip da 3 metri

Un robot umanoide cinese ha eseguito un salto di tre metri mentre faceva parkour e un backflip, dimostrando avanzamenti nella robotica. La macchina ha mostrato agilità e precisione in un’area urbana, sfidando limiti precedenti. L’evento ha attirato l’attenzione di esperti e appassionati di tecnologia, che osservano con interesse le capacità di questi robot. La scena si è svolta in un parco cittadino, dove l’automa ha attraversato ostacoli e compiuto acrobazie spettacolari. La dimostrazione apre nuovi scenari per l’uso di robot in ambienti complessi.

Robot cinesi fanno parkour e backflip: la sfida tecnologica che ridisegna il futuro. Il confine tra realtà e fantascienza si fa sempre più labile. Durante il Gala di Primavera 2026, trasmesso dal China Media Group, robot umanoidi prodotti da Unitree Robotics hanno sbalordito il mondo con performance di parkour e acrobazie che aprono scenari inediti per l'automazione e la collaborazione uomo-macchina. L'evento, seguito da centinaia di milioni di spettatori, ha mostrato un salto di qualità tecnologico che posiziona la Cina all'avanguardia in un settore strategico. Al Gala di Primavera 2026 di China Media Group, i robot umanoidi Unitree hanno eseguito parkour, flip oltre i 3 metri e arti marziali sincronizzate con performer umani. Il Gala del Festival di Primavera della CCTV, programma televisivo con la maggiore audience in Cina, ha presentato dimostrazioni di robot umanoidi durante l'edizione del 2026, dedicata all'Anno del Cavallo.