Roberto Occhiuto indagato per truffa | l’inchiesta sui rimborsi si sposta a Roma

Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, è sotto indagine per truffa perché l’inchiesta sui rimborsi legati all’auto di servizio si sposta a Roma. La procura ha deciso di portare l’indagine nel capoluogo, dopo aver analizzato documenti e testimonianze che indicano possibili irregolarità nelle spese sostenute. L’indagato ha già respinto ogni accusa e ha dichiarato di aver agito nel rispetto delle norme. La vicenda si concentra ora sulla verifica delle ricevute e delle autorizzazioni ufficiali. La prossima fase prevede l’audizione di testimoni chiave.

Cambia tribunale l'indagine sui rimborsi legati all'auto di servizio di Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, rieletto per un secondo mandato lo scorso autunno. Per una questione tecnica, la competenza sul caso passa da Catanzaro a Roma. Il reato ipotizzato – ossia la truffa aggravata – si perfezionerebbe nel momento dell'incasso e nel luogo in cui questo avviene. E i bonifici dei rimborsi sarebbero stati accreditati su un conto presso un'agenzia bancaria della Capitale. A darne notizia è Il Fatto Quotidiano, secondo cui il fascicolo è ora nelle mani dei pm romani.