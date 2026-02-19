Rivolta d' Adda rubano all’interno di furgoni in sosta | fermati tre pregiudicati

A Rivolta d’Adda, tre uomini pregiudicati sono stati arrestati dopo aver rubato da tre furgoni parcheggiati in via Stampa. I ladri si sono introdotti nei veicoli nel primo pomeriggio, cercando di portare via oggetti di valore. Tuttavia, un passante ha notato le manovre sospette e ha chiamato subito le forze dell’ordine. I carabinieri di Crema sono intervenuti in pochi minuti, bloccando i malviventi e recuperando la refurtiva. I tre sono stati portati in caserma per ulteriori accertamenti.

Rivolta d'Adda (Cremona), 19 febbraio 2026 – Rubano su tre furgoni parcheggiati in via Stampa a Rivolta d'Adda, ma vengono fermati poco dopo dai carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Crema. Sono tre uomini, di 35, 30 e 25 anni, pregiudicati e residenti in provincia di Milano, le persone denunciate dai carabinieri per furto aggravato e possesso ingiustificato di arnesi da scasso. Como, furto in coppia all'autogrill: a bordo dell'auto trovate mazze, bastoni e attrezzi per lo scasso La dinamica. Intorno alle 21 di martedì 17 febbraio, la pattuglia della Radiomobile, mentre effettuava il consueto controllo del territorio si trovava a Rivolta d'Adda lungo la SP4 e ha notato un'auto sospetta con tre persone a bordo.