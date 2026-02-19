Riverock nuove sorprese per l' edizione 2026 | ad Assisi i Bluvertigo

Il concerto dei Bluvertigo ad Assisi nasce dalla grande richiesta dei fan, che hanno affollato il botteghino di Milano. La band di Morgan si prepara a portare le sue canzoni in Umbria, dopo aver registrato il tutto esaurito nella capitale lombarda. La data di Assisi si inserisce nel tour estivo, che promette di coinvolgere ancora di più il pubblico. La presenza dei Bluvertigo si aggiunge alle novità di Riverock 2026, che punta a sorprendere gli appassionati di musica. La data è prevista per l’estate, in una delle location più suggestive della regione.

I Bluvertigo ad Assisi. La storica band capitanata da Morgan sarà in tour quest'estate dopo il sold out della data di Milano. In esclusiva per l'Umbria si esibirà sul palco della Rocca Maggiore in occasione dell'edizione 2026 di Riverock Festival. L'appuntamento è per il 24 luglio e segna un.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

ViniVeri Assisi 2026, la settima edizioneViniVeri Assisi 2026, alla sua settima edizione, si svolge lunedì 12 gennaio presso l’Hotel Valle di Assisi.

Noisy Naples Fest 2026: nuove conferme per il 23 e 24 luglio, arrivano Bluvertigo e SubsonicaIl Noisy Naples Fest 2026 ha confermato le esibizioni di Bluvertigo e Subsonica per il 23 e 24 luglio.

