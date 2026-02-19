Ritrovato senza vita in auto | ipotesi abbandono dopo incidente sul lavoro

Francesco Palmiero, 65 anni, è stato trovato senza vita nella sua auto in via Borsellino a Macerata Campania. La polizia ritiene che possa essere stato abbandonato dopo un incidente sul lavoro, avvenuto nelle vicinanze. Gli investigatori stanno verificando se l’incidente abbia provocato il decesso o se ci siano altre cause. La scena del ritrovamento suggerisce che l’uomo potrebbe aver cercato di salvarsi prima di perdere i sensi. Le autorità continuano a cercare testimoni e a raccogliere prove. La vicenda rimane ancora irrisolta.

Tempo di lettura: < 1 minuto Continuano in maniera serrata le indagini per scoprire le cause che ha portato alla morte di Francesco Palmiero, il 65enne ritrovato senza vita all'interno dell'auto parcheggiata in via Borsellino a Macerata Campania, nel Casertano. Nessuna pista è esclusa. Una prima analisi aveva portato al malore come possibilità del decesso ma i sospetti hanno cominciato a far allargare gli orizzonti agli inquirenti che stanno portando avanti le indagini. L'uomo, infatti, presentava una ferita al capo e questo ha aperto a uno scenario diverso: un incidente sul lavoro con qualcuno che lo avrebbe portato in auto per simulare un malore.