Ritorno della ferrovia a Fiumicino Severini | Appoggio di Fs e via libera dell’Osservatorio

Il ritorno della ferrovia a Fiumicino si è concretizzato grazie all’appoggio di Ferrovie dello Stato e al via libera dell’Osservatorio. Severini, sindaco della città, ha espresso soddisfazione per l’avanzamento dei lavori, che prevedono il ripristino della linea ferroviaria entro la fine dell’anno. Un progetto che promette di migliorare i collegamenti con Roma e di ridurre il traffico su strada. La ripresa delle attività sta per diventare realtà, portando nuove opportunità alla comunità locale.

Fiumicino 19 febbraio 2026 – “L’annuncio del sindaco, qualche giorno fa, in merito ai significativi passi in avanti compiuti per riportare la ferrovia a Fiumicino confermano quanto sia importante per questo Comune poter contare su una guida di così alto profilo istituzionale. E come la scelta di privare il territorio di un servizio fondamentale abbia pesato sul rilancio economico, turistico e occupazionale”, è quanto si legge in una nota di Roberto Severini, segretario comunale di Forza Italia e presidente del Consiglio comunale di Fiumicino. “L’iter porato avanti senza trionfalismi dal primo cittadino è a buon punto.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

