Ritorno della ferrovia a Fiumicino Severini | Appoggio di Fs e via libera dell’Osservatorio
Il ritorno della ferrovia a Fiumicino si è concretizzato grazie all’appoggio di Ferrovie dello Stato e al via libera dell’Osservatorio. Severini, sindaco della città, ha espresso soddisfazione per l’avanzamento dei lavori, che prevedono il ripristino della linea ferroviaria entro la fine dell’anno. Un progetto che promette di migliorare i collegamenti con Roma e di ridurre il traffico su strada. La ripresa delle attività sta per diventare realtà, portando nuove opportunità alla comunità locale.
Fiumicino 19 febbraio 2026 – “L’annuncio del sindaco, qualche giorno fa, in merito ai significativi passi in avanti compiuti per riportare la ferrovia a Fiumicino confermano quanto sia importante per questo Comune poter contare su una guida di così alto profilo istituzionale. E come la scelta di privare il territorio di un servizio fondamentale abbia pesato sul rilancio economico, turistico e occupazionale”, è quanto si legge in una nota di Roberto Severini, segretario comunale di Forza Italia e presidente del Consiglio comunale di Fiumicino. “L’iter porato avanti senza trionfalismi dal primo cittadino è a buon punto.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Fiumicino approva la riperimetrazione della Riserva: via libera alla quarta pista dell’aeroportoIl Consiglio comunale di Fiumicino ha approvato la riperimetrazione della Riserva naturale del Litorale Romano, consentendo la realizzazione della quarta pista dell’aeroporto Leonardo da Vinci.
Quarta pista, Severini: “Sarà un volano per Fiumicino: un progetto di respiro internazionale”Il piano di sviluppo aeroportuale di Fiumicino rappresenta una priorità strategica a livello nazionale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sulla mitica ferrovia tra Italia e Svizzera amata nel mondo è già profumo di primavera: pronti viaggi da sogno; Interrogazione urgente del M5S in Consiglio regionale sullo Scalo Ferroviario di Domo 2; Sabotaggio alla linea Lecco-Tirano, dopo il vertice in Prefettura controlli rafforzati sulla ferrovia delle Olimpiadi; Valzer di San Valentino nell'ex Grand Hotel: così si rivivono i fasti della Belle Époque.
Ritorno della ferrovia a Fiumicino, Severini: Appoggio di Fs e via libera dell’OsservatorioL’iter portato avanti senza trionfalismi dal primo cittadino è a buon punto. Non sarà semplice e imminente ma abbiamo fatto dei passi decisivi ... ilfaroonline.it
L'INTRIGO DEL TRENO fa il suo ritorno anche nel 2026 Tutti in carrozza, a bordo della @ferroviavigezzinacentovalli, sabato 7 febbraio per risolvere il mistero di un prezioso gioiello scomparso Il fischio del capotreno arriverà puntuale alle 17.42 e vi condu facebook