La Pescheria Comunale di Porto ha iniziato una nuova fase di restauro dopo che la Giunta ha approvato il progetto di ristrutturazione. La decisione nasce dall’esigenza di migliorare gli spazi e garantire condizioni più igieniche per i commercianti e i clienti. L’intervento prevede lavori di riqualificazione dell’edificio storico, situato vicino alla banchina principale. Ora si cerca di ottenere i fondi necessari per realizzare il progetto, che potrebbe cambiare volto al mercato ittico locale. La prossima fase riguarda la ricerca delle risorse finanziarie disponibili.

La Pescheria Comunale sarà riqualificata. La Giunta ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la ristrutturazione dello storico edificio affacciato sul porto. Questo passaggio è fondamentale per la presentazione della domanda di partecipazione alla "procedura di selezione di proposte progettuali relative allo sviluppo, e all’ammodernamento di porticcioli, approdi e borghi marinari ubicati in territori di comuni litoranei italiani, unioni di comuni, comunità isolane e di arcipelago con popolazione residente fino a 30.000", emanato dal Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ristrutturazione della Pescheria Comunale, caccia ai fondi

Pronto il progetto per la riqualificazione della Pescheria comunale: si mira a un finanziamento di 100mila euroLa decisione di riqualificare la Pescheria comunale di Cesenatico nasce dalla necessità di migliorare le condizioni di lavoro e di vendita.

Via della Repubblica 'corridoio ecologico' e orti urbani in via Miranda: caccia ai fondi regionali per il verdeLa Giunta comunale ha approvato l’atto di indirizzo per candidare il progetto di riqualificazione di via della Repubblica e degli orti urbani in via Miranda.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.