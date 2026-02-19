Il decreto approvato ha portato risparmi fino a 200mila euro alle aziende italiane, riducendo anche il costo del gas. Meloni ha spiegato che i benefici variano in base alle dimensioni delle imprese, con alcune che risparmiano centinaia di migliaia di euro. Le misure mirano a sostenere le aziende più colpite dall’aumento dei prezzi energetici, offrendo aiuto diretto e incentivi. La riduzione dei costi energetici potrebbe favorire l’occupazione e la produzione nel settore manifatturiero. Ora si attendono le prime risposte delle imprese alle nuove agevolazioni.

Il decreto interviene in modo significativo anche sul sistema produttivo, con l'obiettivo di rafforzare la competitività delle aziende italiane (come ha detto Meloni i benefici variano da 500 a 200mila euro a seconda delle dimensioni). Sul fronte elettrico è previsto il taglio della componente Asos, cioè degli oneri legati al sostegno delle rinnovabili, per le utenze non domestiche in bassa, media e alta tensione, con l'esclusione dell'illuminazione pubblica e dei regimi speciali. Per il gas, tra il primo aprile e il 31 dicembre 2026, saranno ridotti gli oneri di trasporto e distribuzione per le imprese industriali e per i grandi consumatori, con copertura finanziaria garantita dalla vendita del gas stoccato durante la crisi energetica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Risparmi fino a 200mila euro. Anche il gas sarà meno caro

Leggi anche: Caro elettricità, Visconti (Ficei): Con un mercato unico dell’energia risparmi fino al 35%

Leggi anche: Manovra 2026, nelle grandi città fino a 200mila euro la prima casa sarà fuori dal calcolo dell’Isee

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.