Risparmi delle famiglie padovane | in totale valgono quasi 1,8 miliardi di euro

Le famiglie di Padova hanno accumulato quasi 1,8 miliardi di euro in risparmi, secondo i dati più recenti. La ragione principale è la crescente volontà di mettere da parte denaro, che si traduce in un aumento del 9% rispetto agli anni precedenti. Questa tendenza si accompagna a un rafforzamento del potere d’acquisto previsto per il 2025, portando i risparmi a livelli più elevati. Gli esperti osservano che le famiglie sono più attente alle spese e puntano a consolidare le proprie finanze.

La provincia è 55esima in Italia per propensione al risparmio (8%), ma sale al 14esimo posto per quantità complessiva. Il presidente di Confcommercio, Bertin: «Risparmiare sì, ma senza trasformarlo in paura del futuro» La voglia di mettere da parte qualcosa è tornata a crescere in Italia. I dati più recenti sulla tendenza 2024-2025 indicano un ritorno della propensione al risparmio delle famiglie sopra il 9%, con un ulteriore rafforzamento del potere d'acquisto nel 2025 e livelli che si stabilizzano più in alto rispetto ai minimi del 2023. In questo quadro, il Veneto si conferma una regione con una base solida di risparmio e Padova mantiene un profilo robusto, sostenuta da un reddito pro capite vicino ai 25mila euro e da un tasso di occupazione elevato (73,1% in provincia, sopra le medie regionale e nazionale).

