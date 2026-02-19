Risate e riflessioni al Manzoni Giorgia e la ’sua’ vita da ufficio

Dopo il successo televisivo su Comedy Central e dello show “Vita Bassa” che ha entusiasmato il pubblico in Italia e all’estero con repliche ad Amsterdam, Londra, Parigi e Bruxelles, Giorgia Fumo arriva a Monza con il nuovo spettacolo “ Out of office ”, in tour attraverso le principali città italiane. Appuntamento al Teatro Manzoni domani alle 21. Sarà in scena con un testo suo, dall’inconfondibile stile graffiante, intelligente e pungente (supervisione ai testi Manuela Mazzocchi, per la regia di Enrico Zaccheo). Giorgia è una stand-up comedian, scrittrice e ingegnera. Dopo aver lavorato per anni nella Market Intelligence, ha fatto il grande salto, lasciando l’ufficio per dedicarsi al teatro a tempo pieno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

