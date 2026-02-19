Risarcimento Sea Watch giudice contro Giorgia Meloni per la reazione aggressiva della premier

Il giudice Piergiorgio Morosini ha deciso di risarcire la Sea Watch dopo la reazione di Giorgia Meloni, che aveva criticato la sentenza. La premier aveva definito la decisione come un atto di “ingiustizia” e aveva accusato i giudici di favorire gli scafisti. Morosini ha considerato le parole di Meloni come una risposta “aggressiva” alla sentenza, che aveva stabilito un indennizzo per i migranti salvati in mare. La vicenda si è svolta davanti a un tribunale di Palermo, dove si discute di responsabilità e rispetto delle sentenze.

Nuova disputa tra Governo e magistratura. In pieno clima referendum, Giorgia Meloni ha aperto un altro fronte contro i giudici con una serie di video lanciati sui social in cui ha contestato alcune sentenze in tema di immigrazione. Nell'ultimo la premier ha commentato la condanna nei confronti dello Stato di risarcimento alla Sea Watch per il sequestro dell'imbarcazione capitanata da Carola Rackete, nel 2019. Un premio "a chi non rispetta la legge" secondo la presidente del Consiglio, a cui ha deciso di rispondere il presidente del tribunale di Palermo, Piergiorgio Morsonini. Il risarcimento a Sea Watch Nel video pubblicato sui suoi profili social, Meloni ha ricordato l'episodio di 7 anni fa nel porto di Lampedusa, quando, dopo essere rimasta in mare con 53 migranti a bordo, l'imbarcazione Sea Watch 3 speronò una motovedetta della Guardia di finanza, per forzare il blocco deciso dall'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il Tribunale di Palermo ha deciso di obbligare lo Stato a risarcire la Sea Watch per il fermo della nave nel 2019, causa di una disputa legale lunga anni. Il tribunale di Palermo ha stabilito che l'Italia deve risarcire 76.000 euro alla Sea Watch per il fermo illecito dell'imbarcazione. Il Tribunale di Palermo ha condannato lo Stato a pagare 76mila euro per il sequestro illegittimo della nave umanitaria. Che però è stato causato dall'inerzia della Prefettura. Due casi giudiziari hanno scatenato l'ira di Giorgia Meloni e Matteo Salvini, in piena campagna per il referendum sulla giustizia: il risarcimento da 76mila euro alla Ong Sea Watch per un sequestro irregolare, e quello da 700 euro a un uomo algerino trasferito. Il risarcimento dipende dal fatto che la Prefettura NON ha risposto nei tempi ad una richiesta di rilascio nave della Sea Watch, e le prefetture dipendevano da lui.