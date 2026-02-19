Risarcimento alla Sea Watch3 Patronaggio | Nella sentenza nessun tema di carattere politico

Il giudice ha stabilito un risarcimento alla Sea Watch3, spiegando che la decisione non ha alcuna connotazione politica. Patronaggio sottolinea che le sentenze devono essere analizzate con attenzione e correttezza giuridica, senza interpretazioni di parte. La sentenza riguarda il caso di un intervento in mare che ha coinvolto la nave nel 2019, senza entrare nel merito di motivazioni politiche. La questione si conclude con un'interpretazione giuridica, lasciando aperto il dibattito sull’applicazione delle norme in casi simili.

L'attuale procuratore generale di Cagliari, ex capo dei pm di Agrigento, conosce benissimo il caso perché si è occupato, assieme all'allora aggiunto Salvatore Vella, dell'arresto della comandante Carola Rackete "Le sentenze per essere legittimamente criticate vanno lette e vanno lette con onestà intellettuale e con i corretti strumenti giuridici. Nella sentenza del giudice civile di Palermo non è svolto alcun tema che, anche lontanamente, si possa definire di carattere politico. Si tratta banalmente del riconoscimento di un risarcimento danno per un fermo illegittimo non giustificato da alcun valido provvedimento amministrativo".