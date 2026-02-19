Riqualificazioni spinta sulle crociere e più eventi in centro | la ricetta di Cna e Confartigianato per Ravenna

Cna e Confartigianato di Ravenna propongono una strategia concreta per rilanciare la città. Il motivo è la crescente domanda turistica e il potenziale delle strutture vuote nel centro storico. La proposta prevede di riqualificare gli edifici abbandonati, creando nuove attività e posti di lavoro. Allo stesso tempo, puntano a rafforzare il ruolo del terminal crociere, attirando più turisti. Infine, vogliono organizzare più eventi per animare il cuore di Ravenna. La proposta mira a rendere il centro più vivace e attrattivo.

Bene la riqualificazione dell’ex anagrafe, ma per le associazioni servono altre azioni: dal "potenziamento di un ufficio eventi" agli interventi sulle vetrine sfitte Trasformare gli edifici abbandonati in nuove opportunità, sfruttare il traino del terminal crociere e portare più eventi in centro storico. Sono queste alcune delle azioni proposte da Cna e Confartigianato per Ravenna. "Mantenere vivo il centro storico significa prima di tutto contrastarne le difficoltà del momento e garantire la presenza di servizi e attività essenziali per residenti e comunità", scrivono le due associazioni di categoria in una nota.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Pedonalizzazioni, Fiab critica i municipi: “Servono vere riqualificazioni, non eventi una tantum” Centro storico e locali sfitti, Confartigianato vedo una svolta: "Cambi di destinazione d'uso più facili per rianimare la città"Confartigianato di Cesena propone una revisione delle norme sul cambio di destinazione d’uso, per favorire il rilancio del centro storico e degli spazi sfitti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Riqualificazioni, spinta sulle crociere e più eventi in centro: la ricetta di Cna e Confartigianato per Ravenna. La Repubblica Genoa, l’invasione di Cremona. Dai 4 mila tifosi la spinta per l’impresa di Maurizio Moscatelli La battuta d’arresto all’andata contro i grigiorossi costò la panchina a Vieira. Da allora il gruppo, con la gestione De Rossi, si è trasformato, penalizzat facebook