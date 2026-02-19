Ripavimentazione di via Saffi ancora bagarre

La ripavimentazione di via Aurelio Saffi a Forlimpopoli ha generato nuove tensioni tra i politici locali. La causa è il progetto di riqualificazione, che ha suscitato critiche da parte dell’opposizione e di alcuni ex consiglieri comunali. Durante le riunioni della commissione territorio e del Consiglio di Zona Centro, le discussioni si sono fatte accese, con accuse di cattiva gestione e di scelte discutibili. Le opinioni divergenti continuano a dividere le forze politiche, mantenendo alta l’attenzione sulla questione.

Il progetto di ripavimentazione di via Aurelio Saffi a Forlimpopoli accende il dibattito politico. Dopo la commissione territorio e l'assemblea del Consiglio di Zona Centro, arrivano due prese di posizione critiche: quella della lista civica di opposizione 'La nostra città' e quella degli ex consiglieri comunali Andrea Collinelli e Stefano Raggi. 'La nostra città' punta il dito su tempi e modalità. L'incarico di progettazione, affidato nel dicembre 2024 a professionisti esterni, viene definito "una scelta politica discutibile", sostenendo che si sarebbe potuto valorizzare maggiormente le competenze interne per contenere i costi.