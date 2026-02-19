Rigenerazione degli spazi pubblici dal Comune 64.500 euro per ' Spazio Comune' | coinvolte oltre 30 associazioni
Il Comune di Cesena ha destinato 64.500 euro alla riqualificazione degli spazi pubblici, motivo che ha portato all’ampliamento della rete ‘Spazio Comune’. Questa iniziativa coinvolge più di 30 associazioni locali, che potranno utilizzare ambienti migliorati per le loro attività. La somma verrà impiegata per rinnovare immobili poco sfruttati nei quartieri, favorendo l’aggregazione e la partecipazione civica. Con questa mossa, l’amministrazione intende rafforzare il tessuto sociale e promuovere nuove occasioni di incontro tra cittadini e associazioni.
La rete ‘Spazio Comune’ si fa sempre più grande. A questo proposito, l’amministrazione comunale di Cesena confermando il sostegno alle associazioni che ne fanno parte, oltre 30, e continuando a riqualificare gli immobili poco utilizzati presenti nei quartieri rinnova il proprio impegno a favore della partecipazione e della collaborazione tra istituzioni e territorio destinando 64.500 euro a tutti i componenti della rete. “Fin dall’avvio del progetto – commenta l’assessore ai Quartieri Lorenzo Plumari – abbiamo scelto di investire con convinzione su una rete di spazi pubblici vivi, aperti e generativi, capaci di mettere in relazione persone, competenze e opportunità.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: Varese: 60mila euro per il sociale, 22 associazioni sostenute dal Comune per servizi e inclusione.
Leggi anche: Contributi a enti e associazioni della città, il Comune assegna oltre 670mila euro per il 2025Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione degli spazi pubblici e delle infrastrutture e inclusione in località Missingiagu; Toscana Diffusa, quasi 14 milioni per ridare vita a 28 borghi; Permeabilizzazione dei suoli e riqualificazione degli spazi pubblici, approvato il piano ‘Foglia’; Savona, il festival della rigenerazione urbana con i 7 progetti: dal Prolungamento all’ex ostello.
A Roma si parla senza senso di rigenerazione urbana: a tenere insieme la città ci pensano gli spazi autogestitiDa murales e panchine alla vera rigenerazione: il contributo degli spazi autogestiti mentre le istituzioni latitano nelle periferie romane ... ilfattoquotidiano.it
Messina: la Piscina Esterna Cappuccini riapre al pubblicoNell'ambito del progetto WAY ha riaperto al pubblico la Piscina Esterna Cappuccini di Messina: sport e comunità al centro. normanno.com
Il Comune di Fondi apre uno spazio dedicato a progetti sociali, culturali e aggregativi: domande entro 15 giorni tramite PEC o all’Ufficio Protocollo. Ecco requisiti e modalità di partecipazione. facebook