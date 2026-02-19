Rigenerazione degli spazi pubblici dal Comune 64.500 euro per ' Spazio Comune' | coinvolte oltre 30 associazioni

Il Comune di Cesena ha destinato 64.500 euro alla riqualificazione degli spazi pubblici, motivo che ha portato all’ampliamento della rete ‘Spazio Comune’. Questa iniziativa coinvolge più di 30 associazioni locali, che potranno utilizzare ambienti migliorati per le loro attività. La somma verrà impiegata per rinnovare immobili poco sfruttati nei quartieri, favorendo l’aggregazione e la partecipazione civica. Con questa mossa, l’amministrazione intende rafforzare il tessuto sociale e promuovere nuove occasioni di incontro tra cittadini e associazioni.

La rete 'Spazio Comune' si fa sempre più grande. A questo proposito, l'amministrazione comunale di Cesena confermando il sostegno alle associazioni che ne fanno parte, oltre 30, e continuando a riqualificare gli immobili poco utilizzati presenti nei quartieri rinnova il proprio impegno a favore della partecipazione e della collaborazione tra istituzioni e territorio destinando 64.500 euro a tutti i componenti della rete. "Fin dall'avvio del progetto – commenta l'assessore ai Quartieri Lorenzo Plumari – abbiamo scelto di investire con convinzione su una rete di spazi pubblici vivi, aperti e generativi, capaci di mettere in relazione persone, competenze e opportunità.

