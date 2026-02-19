Riforma della giustizia Cacciari | E’ una riformetta

Massimo Cacciari critica duramente la nuova proposta di riforma della giustizia, definendola una “riformetta”. La sua reazione arriva durante la trasmissione Otto e Mezzo, trasmessa su La 7, dove si discute del referendum imminente. Il filosofo sottolinea che le modifiche sembrano troppo piccole per avere un reale impatto sul sistema giudiziario. Cacciari aggiunge che le riforme attuate finora non hanno risolto i problemi principali. La discussione si concentra sulle possibili conseguenze del voto di marzo su questo tema.

"Ma basta!". Massimo Cacciari si infiamma a Otto e Mezzo, su La 7, quando si parla della riforma della giustizia che sarà oggetto del referendum in programma il 22 e 23 marzo. "Un brevissimo ragionamento. Il sottoscritto da molti anni continua a dire che c'è bisogno anche di una riforma radicale della giustizia in questo paese e che in questo ambito anche la questione della divisione delle carriera potrebbe essere sostenuta e potrebbe essere ragionevole se impostata in un certo modo", dice Cacciari. La riforma "non dovrebbe essere onerosa dal punto di vista delle risorse già scarse e non lesiva, ovviamente in nessun modo, dell'autonomia dei magistrati né tendente ad indebolirne funzione e potere.

