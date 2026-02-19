Rieti | Petrangeli si fa da parte l’astensione spinge a una nuova

Petrangeli rinuncia alla corsa, l’appello per una nuova leadership civica a Rieti. L’ex sindaco di Rieti, Simone Petrangeli, ha sorpreso il panorama politico locale annunciando che non si candiderà alle prossime elezioni comunali. La decisione, rivelata durante la trasmissione televisiva “La Rana nel Pozzo”, apre un dibattito sulla necessità di una figura civica indipendente dalle logiche partitiche per guidare la città, in un momento di crescente disaffezione verso la politica tradizionale. L’annuncio giunge in un contesto di riflessione sul recente referendum costituzionale e sulle sfide che attendono il territorio reatino.🔗 Leggi su Ameve.eu

Meno fondi al cinema da parte della Regione, festival e rassegne a rischio. Andrea Nobili (Avs): «Si spegne una parte del proprio futuro»Durante il Consiglio regionale di Ancona, Andrea Nobili di Alleanza Verdi Sinistra ha sollevato preoccupazioni riguardo alla diminuzione dei fondi destinati al cinema, ai festival e alle rassegne culturali.

L'Udc si raduna a Palermo, Terrana: "Parte una nuova stagione politica per la Sicilia"L'Udc si riunisce a Palermo per avviare una nuova fase politica in Sicilia.

Giancarlo Petrangeli, ex difensore della Samb: «Che emozioni a San Siro quella sera contro il Milan»RIETI - C’è un primato che lo rende (giustamente) orgoglioso: non è mai stato espulso nelle 449 partite ufficiali disputate in quindici campionati di calcio tra serie D e serie B (sei nella ... ilmessaggero.it

RIETI, DECEDUTO IMPROVVISAMENTE L'EX ASSESSORE DIEGO DI PAOLO Si è spento nella notte Diego Di Paolo, ex assessore alla Cultura della Giunta Petrangeli e manager del turismo attivo soprattutto in Spagna. Aveva 67 anni. facebook

Alle 21:15 una nuova puntata de La Rana nel Pozzo: ospite Simone Petrangeli x.com