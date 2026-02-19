Riders con paghe da caporalato a Milano viene commissariata la Foodinho-Glovo

A Milano, Foodinho, società di consegna del gruppo Glovo, è stata commissariata dopo un'indagine sulla condizione dei rider. Il giudice Roberto Crepaldi ha ordinato il controllo giudiziario per verificare le modalità di pagamento e le condizioni di lavoro dei corrieri, accusati di ricevere paghe simili a quelle del caporalato. La decisione nasce dall'esigenza di tutelare i diritti dei lavoratori, spesso costretti a lunghe ore senza una corretta retribuzione. La misura mira anche a garantire il rispetto delle norme sul lavoro.

Una paga di 2,50 euro a consegna per una somma mensile "sicuramente non proporzionata né alla qualità, né alla quantità del lavoro" Foodinho, società milanese di delivery food del colosso spagnolo Glovo, è stata commissariata. Il giudice di Milano, Roberto Crepaldi, ha disposto, su richiesta della Procura, il controllo giudiziario della società per "regolarizzare" i rider e di controllare "il rispetto delle condizioni lavorative" per evitare che si ripetano situazioni di sfruttamento. Per il giudice la misura d'urgenza chiesta dalla Procura appare "adeguata e proporzionata" e tra i compiti affidati all'amministratore giudiziario c'è anche che "proceda alla regolarizzazione dei lavoratori".