Rider della droga beccati in auto con oltre 4 chili di hashish | arrestati un 31enne e un 25enne

Un 31enne e un 25enne sono stati fermati dalla polizia con oltre 4 chili di hashish, causa di un'operazione mirata al contrasto dello spaccio. Gli agenti hanno trovato la droga nascosta nell’auto e nelle abitazioni dei due uomini, che si dedicavano alla consegna di sostanze stupefacenti. Durante i controlli, sono stati sequestrati numerosi strumenti utilizzati per la distribuzione e la suddivisione della droga. Entrambi sono stati arrestati e portati in carcere, mentre proseguono le indagini sulla rete di distribuzione.

A effettuare l'operazione e il sequestro sono stati gli agenti della squadra mobile. Sarebbe stato il 31enne il "rider". Arrivato a Pescara da un comune della provincia alloggiava in un b&b. All'esterno l'incontro in auto con il 25enne e l'intervento della polizia Questo l'esito dell'operazione portata a termine degli investigatori. Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti il 31enne era il "rider" della droga. Gli agenti erano appostati sotto il b&b in cui si trovava. A un certo punto lo avrebbero visto uscire con una vistosa busta di carta e incontrarsi con il 25nne di Pescara.