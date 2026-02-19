Ricostruzione la Provincia ha realizzato opere per 84 milioni di euro | Si apre fase decisiva definire le priorità

La Provincia ha completato lavori di ricostruzione per 84 milioni di euro, a causa delle recenti alluvioni che hanno danneggiato diverse zone. In particolare, nel comune di Cesena, si è appena concluso un intervento da 1,3 milioni di euro sul fiume Savio, finalizzato a migliorare il deflusso dell’acqua e prevenire future esondazioni. Ora si apre una fase importante per decidere le priorità degli interventi successivi, mentre le comunità locali aspettano segnali concreti per la sicurezza. La ripresa dei lavori continua in altre aree della provincia.

Sul fiume Savio, nel comune di Cesena, si è appena concluso un cantiere da 1,3 milioni di euro per aumentare la capacità di deflusso dell’acqua. E un altro, analogo, ma dal valore di 2,5 milioni, è in corso sul Montone, nel tratto urbano di Forlì. Sono due tra gli interventi più importanti che stanno interessando il territorio della provincia di Forlì-Cesena. In totale, tra finiti, avviati e progettati, i cantieri in capo all’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile sono ben 44, per un investimento di quasi 82 milioni di euro, mentre altri sei interventi riguardano i versanti, per 9,5 milioni circa.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

