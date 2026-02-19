Ricordando Nikolajewka lo spirito alpino in oltre un secolo di servizio Scrive Rauti

Il freddo glaciale, la fame e l’accerchiamento nemico hanno messo alla prova i soldati a Nikolajewka. La causa di questa dura battaglia fu la resistenza degli alpini durante la Seconda guerra mondiale. Tra le asperità del clima e le minacce continue, gli uomini si stringevano intorno al motto di fratellanza e sacrificio. La memoria di quei momenti testimonia il valore di un esercito che ha affrontato le avversità con coraggio. Ricordare Nikolajewka significa onorare lo spirito di chi ha combattuto in condizioni estreme.

Il freddo estremo, la fame, la tensione dell'accerchiamento da parte del nemico; il coraggio che sconfigge la paura, la costante fratellanza tra soldati. Da battaglia di difesa che diventa d'attacco, Nikolajewka rappresenta il culmine operativo e simbolico di una manovra di sopravvivenza. Ciò che su tutto emerge, ricordando Nikolajewka, è lo spirito di alpinità come visione della vita e del mondo. Valore metastorico e perenne degli Alpini che ha radici lontane. In oltre 150 anni di storia, le penne nere si sono distinte per coraggio, competenza, spirito di sacrificio per la Patria e senso del dovere.