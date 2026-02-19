Ricercato per droga rapine furti aggressioni si aggirava liberamente per Brescia
Un giovane marocchino di 25 anni, ricercato da quasi un anno per droga, rapine e furti, è stato fermato a Brescia. La sua fuga è finita dopo che gli agenti della Polizia di Stato lo hanno individuato mentre si muoveva liberamente in città. L’uomo, irregolare e con diversi precedenti, doveva scontare circa due anni di carcere. Era riuscito a evitare l’arresto per lungo tempo, ma la polizia lo ha rintracciato in un quartiere centrale, dove si nascondeva tra la gente.
Il latitante arrestato è un 25enne marocchino, irregolare e con numerosi precedenti. Per lui anche un provvedimento di espulsione al termine della pena Era latitante da quasi un anno e doveva scontare circa due anni di carcere. Un 25enne marocchino, irregolare in Italia e con numerosi precedenti, è stato arrestato nei giorni scorsi dagli agenti della Squadra Volanti della Polizia di Stato di Brescia. L’uomo era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Bergamo, dopo alcune condanne definitive per evasione, rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Nel suo passato anche precedenti per spaccio di droga e furto aggravato.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
