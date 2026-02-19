Ricerca borse di studio per il Giappone | candidature entro il 27 febbraio

La Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) ha aperto le candidature per le borse di studio rivolte ai giovani italiani interessati a studiare in Giappone. La decisione di lanciare il bando deriva dall’obiettivo di favorire scambi culturali e ricerca tra i due paesi. Le borse permettono di frequentare università giapponesi e partecipare a progetti di ricerca. Gli interessati devono inviare le domande entro il 27 febbraio, rispettando i requisiti richiesti sul sito ufficiale. La scadenza si avvicina rapidamente.

È aperto fino al prossimo 27 febbraio il bando per le borse di studio per il Giappone offerte dalla Japan Society for the Promotion of Science (JSPS). Le borse sono destinate a ricercatori operanti in tutti i settori delle scienze umanistiche, sociali e naturali. Il Ministero dell’università e della ricerca (MUR) è l’amministrazione di riferimento in Italia per il Jsps Postdoctoral Fellowship Program per l’assegnazione di 6 borse di studio nell’anno fiscale giapponese 2026-2027. In caso di un numero di candidature superiore alle borse disponibili, il Ministero provvederà ad effettuare una pre-selezione delle candidature attraverso una valutazione da parte di propri esperti, al fine di trasmettere alla JSPS le candidature corrispondenti alla quota assegnata per ciascun anno.🔗 Leggi su Ildenaro.it Ricerca, borse di studio per il Giappone: candidature entro il 27 febbraio 2026È aperto il bando per le borse di studio in Giappone offerte dalla Japan Society for the Promotion of Science (JSPS). Ricerca, borse per la lingua araba: candidature entro il 13 febbraioL’Abu Dhabi Arabic Language Centre ha riaperto le candidature per la sesta edizione del programma di borse di ricerca “Al-Basair Series for Research and Studies” per l’anno 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Borse di studio Inps 2023/24: 2.000 euro per università e post-lauream, domande dal 29 gennaio al 2 marzo; PUBBLICAZIONE BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI MOBILITÀ ERASMUS+ STUDIO A.A. 2026-27 (SCADENZA: 18 MARZO 2026 ORE 13.00); Ricerca d’eccellenza: la Commissione Europea assegna a Parma 8 borse Marie Curie; La nostra missione. Borse di studio Inps 2023/24: 2.000 euro per università e post-lauream, domande dal 29 gennaio al 2 marzoL’Inps ha pubblicato il nuovo bando per l’assegnazione delle borse di studio relative all’anno accademico 2023-2024. orizzontescuola.it Borse di studio Inps per 13mila studenti, scadenza prorogata: come fare domandaIl termine viene posticipato di quasi un mese. Il contributo è rivolto a studenti universitari e a chi frequenta corsi di specializzazione post-laurea. Tutti i requisiti richiesti, dai risultati ... quifinanza.it Solo nel 2025, Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro ha investito di quasi 8 milioni di euro a favore di 70 tra progetti di ricerca e borse di studio, con l’obiettivo di sviluppare metodi di diagnosi e cura più precisi, sicuri ed efficaci per i tumori dei bambini e facebook Ricerca d’eccellenza: la Commissione Europea assegna a #unipr 8 borse “Marie Curie”. #unipr 6a in Italia per borse assegnate, 2a in Emilia-Romagna. Il Rettore: "La ricerca è un gioco di squadra: questo risultato lo dimostra ancora una volta". #ricerca unipr.it x.com