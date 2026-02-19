Riccardo Cocciante il docufilm sarà trasmesso su Rai1

Riccardo Cocciante sarà protagonista di un nuovo docufilm che racconta la sua carriera e le sfide affrontate. La produzione, realizzata in collaborazione con Rai1, sarà trasmessa in prima serata. Il film include interviste esclusive e immagini d'archivio, offrendo uno sguardo intimo sulla vita del cantante e compositore. La trasmissione si inserisce nel palinsesto di ottobre, attirando l’attenzione di molti fan e curiosi. La data di messa in onda è stata già comunicata dalla rete.

Il mio nome è Riccardo Cocciante, il primo docufilm sulla vita di Riccardo Cocciante, andrà in onda in prime time su Rai1. Il mio nome è Riccardo Cocciante, il primo docufilm sulla vita di Riccardo Cocciante andrà in onda in prime time su Rai1 il 4 marzo. Prodotto da Daimon Film in collaborazione con Rai Documentari, con la regia di Stefano Salvati, il docufilm sarà disponibile su RaiPlay dal 5 marzo nella sezione Documentari. Nel mese del suo ottantesimo compleanno, Riccardo Cocciante torna a stupire il suo pubblico con l’annuncio di un docufilm che racconta tutta la sua vita, dove l’aspetto personale e quello professionale si fondono restituendo il profilo di un artista la cui esistenza è da sempre indissolubilmente legata alla musica. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Riccardo Cocciante, il docufilm sarà trasmesso su Rai1 Leggi anche: Riccardo Cocciante annuncia il singolo Ho vent’anni con te e un docufilm Leggi anche: Riccardo Cocciante, Hauser, Pat Metheny e il Maestro Riccardo Muti tra i protagonisti di B.O.P. - Beats of Pompeii 2026 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Riccardo Cocciante, il primo docufilm sulla sua vita da venerdì 20 febbraio nelle sale per 4 giorni; Riccardo Cocciante compie 80 anni con nuova musica, docufilm e tour; Docufilm di Cocciante in anteprima nazionale; Riccardo Cocciante compie 80 anni e torna con Ho vent’anni con te. Dopo il singolo arrivano album, docufilm e tour. Il mio nome è Riccardo Cocciante, la data di uscita del docufilm sulla vita del cantanteIl mio nome è Riccardo Cocciante, il primo docufilm sulla vita di Riccardo Cocciante andrà in onda in prime time su Rai 1 il 4 marzo. Prodotto da Daimon ... ciakmagazine.it Il mio nome è Riccardo Cocciante, il docufilm sulla vita del MaestroIl mio nome è Riccardo Cocciante, il primo docufilm sulla vita di Riccardo Cocciante va in onda in prima serata su Rai1 il 4 marzo. Prodotto da Daimon Film in collaborazione con Rai Documentari, con ... sorrisi.com Un canto che svela la sua autenticità dell'anima... Presto su Rai 1 IL MIO NOME È RICCARDO COCCIANTE. #ilmionomeericcardococciante #riccardococciante #rai1 #RadiocorriereTv facebook Riccardo Cocciante, questa sera #18febbraio ospite a #CinqueMinuti. x.com