Ribaltone Juve Conte al posto di Spalletti | Un’altra rivoluzione

La Juventus ha deciso di cambiare allenatore dopo il disastro in Champions League a Istanbul. Luciano Spalletti viene sostituito da Antonio Conte, che torna sulla panchina bianconera dopo alcuni anni. La scelta deriva dalla delusione per la sconfitta e dalla volontà di dare una scossa alla squadra. Conte ha già allenato i bianconeri dal 2011 al 2014, vincendo tre scudetti. La decisione ha sorpreso molti tifosi, che si chiedono se questa mossa porterà risultati immediati. La dirigenza aspetta ora di vedere come reagirà la squadra.

Le ultime sulla panchina bianconera dopo il tracollo a Istanbul in Champions League Nuova rivoluzione in casa Juve? C'è il sospetto, per qualcuno il timore che i bianconeri possano optare per l'ennesimo ribaltone degli ultimi anni. Spalletti ha dato un'identità e rilanciato la squadra, ma gli ultimi risultati – su tutti l'ultimissimo, il ko per 5-2 in casa del Galatasaray – hanno riaperto il dibattito su una sua conferma. Ricordiamo che il suo contratto scade a giugno. (AnsaFoto) – Calciomercato.it "Un fallimento senza il quarto posto".