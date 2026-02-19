Ribaltone Conte ora il Napoli trema | il grande ritorno è vicino

Antonio Conte sta facendo parlare di sé dopo aver lasciato l’Inter, e questa volta il suo ritorno al calcio italiano preoccupa il Napoli. La causa è il forte interesse del tecnico, che potrebbe tornare a sedersi sulla panchina di una squadra di Serie A. Il club partenopeo teme che la sua presenza possa cambiare gli equilibri del campionato. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi concreti su una possibile trattativa, mentre i tifosi sono in allerta per le voci di un possibile arrivo.

Rashford infiamma l’asse Barcellona-Manchester United: i blaugrana vogliono riscattarlo ma.Spuntano due ostacoli nell’affare! Coutinho, notizia clamorosa dal Brasile! Lascia subito il Vasco da Gama, cosa sta succedendo per l’attaccante. Ultimissime Cagliari, dal nuovo stadio al mercato: il futuro passa da qui! I sardi hanno messo gli occhi su quel talento Bonaventura svincolato, occasione per le squadre di Serie A? L’ex Milan aspetta la chiamata giusta Allegri Fabregas: scintille dopo Milan Como, volano parole grosse tra i due tecnici! La ricostruzione di quanto successo Milan, Allegri dopo il pareggio contro il Como: «Ci vuole sempre molta calma, guadagnato un punto su Juve, Napoli e Roma. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Ribaltone Conte, ora il Napoli trema: il grande ritorno è vicino Inter, notte fonda in Norvegia: il Bodo cala il tris, Chivu ora trema per il ritornoL’Inter ha subito una pesante sconfitta in Norvegia, dove il Bodo-Glimt ha vinto 3-1. Insulti a Manganiello, il Napoli trema: ecco cosa rischia ConteIl Napoli trema dopo le ultime sconfitte. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ultim’ora panchina a Maresca | ribaltone inaspettato; La Juve dominava con CR7 poi il ribaltone Inter Cosa ci insegna la curva dei ricavi. Ribaltone Conte, la decisione di DeLa: lo manda via per davveroNapoli in crisi di risultati, Conte sotto pressione e De Laurentiis pronto al ribaltone: il club azzurro cambia strategia per ripartire. sportface.it Genoa-Napoli 1-2 | Avvio SHOCK dopo 11', ribaltone azzurro e McTominay | OneFootballIl danese torna al gol dopo la doppietta contro la Cremonese di fine dicembre: inserimento perfetto di McTominay sul centro-destra, entra in area e calcia in diagonale, Bijlow respinge. e sulla ... onefootball.com POLTRONE CHE GIRANO, CITTÀ CHE RESTA FERMA. CATANZARO HA BISOGNO DI UNA NUOVA CLASSE POLITICA. A Catanzaro si torna a parlare di ribaltone amministrativo. Ma la vera domanda è: quali garanzie avrebbero i cittadini da questo eventua facebook