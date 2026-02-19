Rhode Island | Sparatoria riapre il dibattito su salute mentale e deistituzionalizzazione USA e Italia a confronto

Una sparatoria in Rhode Island, in cui un uomo ha ucciso la ex moglie e il figlio durante una partita di hockey, ha riacceso il dibattito sulla salute mentale e la deistituzionalizzazione. L’evento ha portato l’attenzione sulla gestione delle persone con disturbi psichici negli Stati Uniti e in Italia. Le autorità stanno analizzando le scelte di intervento e le criticità nei sistemi di assistenza. La discussione si concentra anche sulle politiche di prevenzione e sui limiti delle misure adottate finora. Ora si chiede come migliorare la sicurezza pubblica e la tutela dei soggetti fragili.

Strage in Rhode Island e il Ritorno del Dibattito sui Manicomi: Un’Analisi tra Stati Uniti e Italia. La sparatoria avvenuta durante una partita di hockey nello stato del Rhode Island, che ha visto un uomo uccidere la ex moglie e il figlio, ha riacceso un dibattito cruciale sulla salute mentale e la sua correlazione con la violenza. Parallelamente, in Italia, si discute dell’eredità della Legge Basaglia, con una riflessione sulle criticità del sistema di assistenza psichiatrica e sulla necessità di un rinnovato approccio alla cura. Il Peso dei Numeri: Deistituzionalizzazione e Salute Mentale negli USA.🔗 Leggi su Ameve.eu

Sparatoria durante la partita di hockey a Rhode Island, almeno due mortiUn uomo ha aperto il fuoco durante una partita di hockey a Pawtucket, Rhode Island, causando la morte di almeno due persone.

Sparatoria a partita di hockey del liceo: 3 morti e 3 feriti gravi in Rhode IslandDurante una partita di hockey al liceo di Pawtucket, in Rhode Island, il 56enne Robert Dorgan, noto anche come Roberta Esposito, ha aperto il fuoco, causando tre morti e tre feriti gravi.

