Rhode Island | Sparatoria riapre il dibattito su salute mentale e deistituzionalizzazione USA e Italia a confronto
Una sparatoria in Rhode Island, in cui un uomo ha ucciso la ex moglie e il figlio durante una partita di hockey, ha riacceso il dibattito sulla salute mentale e la deistituzionalizzazione. L’evento ha portato l’attenzione sulla gestione delle persone con disturbi psichici negli Stati Uniti e in Italia. Le autorità stanno analizzando le scelte di intervento e le criticità nei sistemi di assistenza. La discussione si concentra anche sulle politiche di prevenzione e sui limiti delle misure adottate finora. Ora si chiede come migliorare la sicurezza pubblica e la tutela dei soggetti fragili.
Strage in Rhode Island e il Ritorno del Dibattito sui Manicomi: Un'Analisi tra Stati Uniti e Italia. La sparatoria avvenuta durante una partita di hockey nello stato del Rhode Island, che ha visto un uomo uccidere la ex moglie e il figlio, ha riacceso un dibattito cruciale sulla salute mentale e la sua correlazione con la violenza. Parallelamente, in Italia, si discute dell'eredità della Legge Basaglia, con una riflessione sulle criticità del sistema di assistenza psichiatrica e sulla necessità di un rinnovato approccio alla cura. Il Peso dei Numeri: Deistituzionalizzazione e Salute Mentale negli USA.
Sparatoria in Rhode Island a una partita di hockey tra scuole: due morti; Sparatoria a partita di hockey del liceo: 3 morti e 3 feriti gravi in Rhode Island; Omicidio di Quentin Deranque, spunta un nuovo filmato sugli scontri tra nazionalisti e antifascisti: il video; Ultimata la manutenzione del ponte sulla Sp 98 di Marentino.
