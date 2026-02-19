Restyling al Bonvi Parken lavori per riqualificare la pista di pattinaggio

Al Bonvi Parken, lavori di riqualificazione della pista di pattinaggio sono iniziati per migliorare l’area dedicata a bambini, ragazzi e famiglie. La decisione arriva dopo diverse segnalazioni di usura e sicurezza, che hanno spinto le autorità a intervenire. Verranno sostituiti i rivestimenti e migliorati gli spazi di accesso, con particolare attenzione alla sicurezza dei più giovani. La riqualificazione, che durerà alcune settimane, mira a rendere il parco più funzionale e accogliente per tutti. La riapertura è prevista entro la fine del mese.

Gli interventi, cofinanziati dalla Fondazione di Modena, prenderanno il via a marzo e avranno una durata di circa un mese. Si ripristinano gradonate, pista e verde circostante "Si tratta di una promessa mantenuta nei confronti di tutti i frequentatori del Bonvi Parken, del Quartiere e dei volontari", sottolinea l'assessore ai Lavori pubblici Giulio Guerzoni. "Ne avevamo parlato nel 2024, all'inizio della nuova consiliatura, e ora arriviamo concretamente all'inizio lavori. La dimensione economica dell'investimento è relativamente piccola, ma l'intervento è mirato e importante perché contribuirà alla bellezza e alla sicurezza del parco.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Nuovo look della pista d'atletica. Finalmente al via i lavori di restyling
Sono iniziati i lavori di restyling della pista d'atletica di Spoleto, un intervento atteso da tempo.

