Requiem di Mozart al Flaiano con l’orchestra Colibrì Ensemble e la scuola dell’opera del teatro di Bologna

Sabato 21 febbraio alle 19, l’orchestra Colibrì Ensemble eseguirà il Requiem di Mozart al teatro Flaiano. La causa di questo evento è la celebrazione del compositore austriaco, considerato uno dei più grandi della musica classica. L’orchestra sarà accompagnata dalla scuola dell’opera del teatro di Bologna, coinvolgendo giovani talenti nel concerto. La serata promette un’interpretazione intensa del capolavoro, con musicisti che si preparano a coinvolgere il pubblico in un’atmosfera unica. La rappresentazione si svolgerà nel suggestivo spazio del teatro Flaiano.

Sabato 21 febbraio, alle ore 19, l’orchestra Colibrì Ensemble porterà in scena il Requiem di Mozart capolavoro assoluto della storia della musica, al Flaiano. Il concerto, tra i più importanti del calendario del Colibrì per questo 2026, sarà l’occasione per avviare la prestigiosa collaborazione con la scuola dell’opera del teatro comunale di Bologna. «Quella con la Scuola dell’opera del teatro comunale di Bologna è una preziosa ed interessante sinergia - racconta il direttore artistico Andrea Gallo - che ci permetterà di mantenere la qualità che da sempre contraddistingue la nostra orchestra e, al tempo stesso, di dare spazio a nuove generazioni di cantanti.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Leggi anche: Da Beethoven a Stravinskij, Daniele Gatti con l'Orchestra Mozart al Teatro Comunale

Il violinista Gibboni, vincitore del premio Paganini, in concerto con l’orchestra al FlaianoSabato sera all’auditorium Flaiano di Pescara, il violinista Giuseppe Gibboni torna a esibirsi con l’orchestra Colibrì Ensemble.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.